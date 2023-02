Biden da Zelensky a Kiev | cravatta e battute | la visita ‘dietro le quinte’

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ arrivato aquando in Italia erano le 7 del mattino indossando un abito blu e al collo unablu e gialla, i colori della bandiera ucraina. “E’ bello essere di nuovo a”, sono state le prime parole pronunciate dal presidente Joesalutato al suo arrivo dall’ambasciatrice Bridget Brink. La storicadel presidente americano in occasione del primo anniversario dell’invasione russa è entrata nel vivo quando il corteo presidenziale, poco dopo le 7.30, è arrivato a Palazzo Mariinskij, dove è stato accolto all’ingresso da Volodymyre sua moglie, Olena Zelenska. Come riporta il pool della Casa Bianca al seguito del presidente,indossava l’ormai iconica felpa nera con pantaloni verde scuro e stivali beige. “Grazie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Kyiv. #Biden e Zelensky rendono omaggio ai caduti ucraini. #Ukraine - putino : Il foglio lasciato da Biden a Zelensky con la scritta “Slava Ukraini” e la firma del presidente americano, durante… - putino : La foto dell’abbraccio tra Biden e Zelensky dinanzi al monumento ai caduti ucraini. - ilfoglio_it : Joe Biden a Kyiv da Zelensky. Il video dell'incontro ?? - Migra27 : RT @dariodangelo91: 12/n #Biden e #Zelensky a passeggio per le strade di #Kyiv durante un allarme aereo. Storia. -

La visita lampo del presidente americano Joea Kiev ha provocato l'immediata reazione di Mosca. 'Guardando le immagini di oggi dicon il suo protettoa Kiev, non dimenticate il destino di tutti i precedenti progetti americani', come Juan Guaidò in Venezuela o Mikhail Saakashvili in Georgia, ha detto la portavoce ...'Gli Stati Uniti sono con lei, il mondo è con lei'', ha aggiuntorivolto a, affermando di ''ricordare bene quando nel corso di una telefonata la notte dell'invasione ho chiesto cosa ...

Guerra Ucraina, Biden a Kiev: «Un anno dopo, democrazia resiste». Zelensky: «Discusso di armi a lungo raggio» ilmessaggero.it

Biden a Kiev, cosa ha promesso a Zelensky: razzi a lungo raggio, Patriot e corazzati Corriere della Sera

Fotogallery, Zelensky dedica una "pietra dei coraggiosi" a Biden TGCOM

Biden a sorpresa a Kiev vede Zelensky: "Putin si sbagliava, l'offensiva russa sta fallendo" RaiNews

Biden a sorpresa a Kiev, l'abbraccio con Zelensky: "Siete eroici, siamo al vostro fianco. Putin si è sbagliat… la Repubblica

La notizia che rimbalzava da parecchie ore — senza alcuna conferma ufficiale, fino a quando sono apparse le prime immagini — era che Joe Biden, atteso oggi Polonia, sarebbe invece andato in visita da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...