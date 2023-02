Biden annuncia mezzo miliardo di nuovi aiuti a Kiev

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente Usa Joehatodi dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina durante una visita a sorpresa in Ucraina. Lo riporta la Cnn., in osservazioni congiunte ...

Il presidente Usa Joeha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina durante una visita a sorpresa in Ucraina. Lo riporta la Cnn., in osservazioni congiunte insieme al presidente ucraino Zelensky, ha affermato che il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. ...mezzo miliardo di nuovi aiuti a Kiev. E' la prima visita del presidente Usa dall'inizio del conflitto. Zelensky: 'Segnale importante'. La Cina: 'Non diamo armi a Mosca, da Usa notizie ...

