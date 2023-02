Biden a sorpresa arriva a Kiev

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Visita lampo del presidente americano, Joe, in Ucraina. Il capo della Casa Bianca èto aper una visita aal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Le immagini, diffuse attraverso i social, riprendono il presidente Usa insieme al presidente ucraino Zelensky nel centro divicino alla cattedrale di San Michele. Visita lampo del presidente americanoin Ucraina. Il capo della Casa Bianca èto questa mattina aSi tratta del primo viaggio didall’inizio del suo mandato e della guerra in Ucraina. Sui social è apparso un video del presidente Usa che camminava per le vie della capitale ucraina. Secondo i media,avrebbe visitato il memoriale dei ...