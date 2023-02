Biden a sorpresa a Kiev, l’abbraccio con Zelensky:”Questa visita è una vittoria” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Joe Biden a Kiev, nel cuore della capitale ucraina, nel nono anniversario della rivoluzione di Maidan, alla vigilia del primo anno di invasione russa: la visita a sorpresa del presidente americano, i volti sorridenti di Biden e Zelensky insieme nel palazzo presidenziale, la stretta di mano e l’abbraccio in piazza Mykhailivska davanti ai nomi dei caduti di Questa folle guerra russa, sono l’immagine più potente della fermezza con cui l’Occidente si è schierato a difesa dell’Ucraina nonostante la minaccia russa di alzare continuamente il livello dello scontro. “Siamo qui per restare, non ce ne andremo” dice il presidente americano, che annuncia 500 milioni di dollari in aiuti. Il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Joe, nel cuore della capitale ucraina, nel nono anniversario della rivoluzione di Maidan, alla vigilia del primo anno di invasione russa: ladel presidente americano, i volti sorridenti diinsieme nel palazzo presidenziale, la stretta di mano ein piazza Mykhailivska davanti ai nomi dei caduti difolle guerra russa, sono l’immagine più potente della fermezza con cui l’Occidente si è schierato a difesa dell’Ucraina nonostante la minaccia russa di alzare continuamente il livello dello scontro. “Siamo qui per restare, non ce ne andremo” dice il presidente americano, che annuncia 500 milioni di dollari in aiuti. Il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di ...

