Biden a Kiev, viaggio preparato da mesi. L’ok venerdì, domenica l’avviso a Mosca, oggi l’arrivo in treno: le tappe della visita ‘a sorpresa’ (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una sorpresa preparata da mesi. La visita di Biden a Kiev era organizzata sin nei minimi dettagli da molte settimane, come è giusto che sia per un viaggio istituzionale di tale rischio e importanza strategica. Solo venerdì, tuttavia, è arrivato il via libera definitivo che ha dato la possibilità alla macchina logistica della Casa Bianca di mettere a posto ogni tassello e permettere al presidente degli Stati Uniti di incontrare in sicurezza il suo omologo Zelensky nel centro di Kiev, col sottofondo sonoro degli allarmi aerei a ricordare il pericolo. Che, però, non era tale: nel cielo di Kiev, infatti, almeno due caccia Usa controllavano che ogni cosa andasse come da programma. A terra, le strade vicino all’ambasciata Usa e quelle verso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una sorpresa preparata da. Ladiera organizzata sin nei minimi dettagli da molte settimane, come è giusto che sia per unistituzionale di tale rischio e importanza strategica. Solo, tuttavia, è arrivato il via libera definitivo che ha dato la possibilità alla macchina logisticaCasa Bianca di mettere a posto ogni tassello e permettere al presidente degli Stati Uniti di incontrare in sicurezza il suo omologo Zelensky nel centro di, col sottofondo sonoro degli allarmi aerei a ricordare il pericolo. Che, però, non era tale: nel cielo di, infatti, almeno due caccia Usa controllavano che ogni cosa andasse come da programma. A terra, le strade vicino all’ambasciata Usa e quelle verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - TgLa7 : #Ucraina, media: #Biden arrivato a sorpresa a #Kiev. Rallentamenti e blocchi nella capitale per presenza presiden… - lidiam1983 : RT @Antonel98214521: Biden ha già ricevuto un duro colpo di politica interna: mentre lui è a Kiev, Trump è in Ohio - carmenorlacchio : RT @myrtamerlino: Ora a #Kiev Joe #Biden e Volodymyr #Zelensky insieme rendono omaggio ai caduti dell'#Ucraina. -