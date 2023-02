Biden a Kiev: viaggio preparato da mesi. L’ok venerdì, domenica l’avviso a Mosca, oggi l’arrivo in treno: ecco come è stata possibile la visita (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una sorpresa preparata da mesi. La visita di Biden a Kiev era organizzata sin nei minimi dettagli da molte settimane, come è giusto che sia per un viaggio istituzionale di tale rischio e importanza strategica. Solo venerdì, tuttavia, è arrivato il via libera definitivo che ha dato la possibilità alla macchina logistica della Casa Bianca di mettere a posto ogni tassello e permettere al presidente degli Stati Uniti di incontrare in sicurezza il suo omologo Zelensky nel centro di Kiev, col sottofondo sonoro degli allarmi aerei a ricordare il pericolo. Che, però, non era tale: nel cielo di Kiev, infatti, almeno due caccia Usa controllavano che ogni cosa andasse come da programma. A terra, le strade vicino all’ambasciata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una sorpresa preparata da. Ladiera organizzata sin nei minimi dettagli da molte settimane,è giusto che sia per unistituzionale di tale rischio e importanza strategica. Solo, tuttavia, è arrivato il via libera definitivo che ha dato la possibilità alla macchina logistica della Casa Bianca di mettere a posto ogni tassello e permettere al presidente degli Stati Uniti di incontrare in sicurezza il suo omologo Zelensky nel centro di, col sottofondo sonoro degli allarmi aerei a ricordare il pericolo. Che, però, non era tale: nel cielo di, infatti, almeno due caccia Usa controllavano che ogni cosa andasseda programma. A terra, le strade vicino all’ambasciata ...

