Biden a Kiev. Un messaggio per alleati e rivali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è a Kiev in queste ore. Un viaggio tenuto segreto fino a questa mattina, quando sono iniziate a circolare le prima immagini della motorcade del presidente statunitense lungo le strade bloccate della capitale ucraina. Biden, che per coincidenza anticipa di una manciata di ore l’arrivo a Kiev della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha viaggiato in treno dal confine con la Polonia (percorso analogo, di tre ore, farà la leader italiana). La visita (e in generale queste visite) servono a dimostrazione della determinazione con cui l’asse euroatlantico intende fronteggiare l’invasione del Paese da parte della Russia, durata un anno. La visita a Kiev è stata condotta in segreto per motivi di sicurezza e Biden è partito da Washington senza ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è ain queste ore. Un viaggio tenuto segreto fino a questa mattina, quando sono iniziate a circolare le prima immagini della motorcade del presidente statunitense lungo le strade bloccate della capitale ucraina., che per coincidenza anticipa di una manciata di ore l’arrivo adella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha viaggiato in treno dal confine con la Polonia (percorso analogo, di tre ore, farà la leader italiana). La visita (e in generale queste visite) servono a dimostrazione della determinazione con cui l’asse euroatlantico intende fronteggiare l’invasione del Paese da parte della Russia, durata un anno. La visita aè stata condotta in segreto per motivi di sicurezza eè partito da Washington senza ...

