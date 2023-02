Biden a Kiev un anno dopo: “La democrazia resiste, Putin ha sbagliato i calcoli” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il 20 febbraio, a pochi giorni da quando si compirà un anno di guerra in Ucraina (24 febbraio), Joe Biden è arrivato a sorpresa a Kiev. “Un anno dopo l’Ucraina sta in piedi. La democrazia resiste” ha detto. Nello stesso giorno è attesa a Kiev anche Giorgia Meloni. Immagini diffuse sui social riprendono il presidente americano insieme Volodymyr Zelensky nel centro della capitale, vicino alla cattedrale di San Michele. Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all’Ucraina durante la sua visita. Lo riporta la Cnn. Una delle immagini diffuse sui social che inquadrano Biden con Zelensky a Kiev il 20 febbraio 2023. Foto Twitter @guyverhofstadtArmi a lungo raggio Il pacchetto ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il 20 febbraio, a pochi giorni da quando si compirà undi guerra in Ucraina (24 febbraio), Joeè arrivato a sorpresa a. “Unl’Ucraina sta in piedi. La” ha detto. Nello stesso giorno è attesa aanche Giorgia Meloni. Immagini diffuse sui social riprendono il presidente americano insieme Volodymyr Zelensky nel centro della capitale, vicino alla cattedrale di San Michele.ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all’Ucraina durante la sua visita. Lo riporta la Cnn. Una delle immagini diffuse sui social che inquadranocon Zelensky ail 20 febbraio 2023. Foto Twitter @guyverhofstadtArmi a lungo raggio Il pacchetto ...

