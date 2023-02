Biden a Kiev: «Ucraini eroici, Putin si sbagliava» (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Lei e tutti gli Ucraini, signor presidente, ricordate al mondo il significato della parola coraggio». ha detto il presidente Biden durante la sua visita a sorpresa a Kiev. «Saremo con voi per il tempo che serve», ha aggiunto. «Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso» ha aggiunto il Presidente Usa. «Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia - ha dichiarato il presidente americano - oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina» Leggi su panorama (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Lei e tutti gli, signor presidente, ricordate al mondo il significato della parola coraggio». ha detto il presidentedurante la sua visita a sorpresa a. «Saremo con voi per il tempo che serve», ha aggiunto. «ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma sidi grosso» ha aggiunto il Presidente Usa. «Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia - ha dichiarato il presidente americano - oggi sono aper incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - TgLa7 : #Ucraina, media: #Biden arrivato a sorpresa a #Kiev. Rallentamenti e blocchi nella capitale per presenza presiden… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è a Kiev #ANSA - ClaraMutsc : Dopo la visita a sorpresa di #Biden a #Kiev e domani il messaggio per #Putin sarà una puntata scoppiettante! - jmorat : RT @Forchielli: Biden arriva a Kiev in gran segreto. Questo presidente ha più coraggio di tanti suoi predecessori e lo stimo ?? https://t.co… -