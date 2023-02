Biden a Kiev per mostrare il sostegno dell'Occidente. E Mosca si infuria (Di lunedì 20 febbraio 2023) Che a Kiev qualcosa di grosso stava per succedere lo si era capito fin dalle prime luci dell’alba dopo che le strade del centro della capitale ucraina erano state bloccate al traffico poi a sorpresa sul suo canale Telegram il presidente Volodymyr Zelensky ha scritto: «Joseph Biden, benvenuto a Kiev. La tua visita è un segnale estremamente importante di sostegno a tutta l'Ucraina». Il presidente americano accompagnato dalla moglie Jill è arrivato a Kiev in treno dalla Polonia, dove secondo il programma ufficiale diramato dalla Casa Bianca sarebbe dovuto arrivare questa sera da Washington per una visita di due giorni. Contrariamente a quanto affermato da alcuni commentatori che avevano parlato di «visita segreta», secondo l'Associated Press (AP) «gli Stati Uniti hanno ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 febbraio 2023) Che aqualcosa di grosso stava per succedere lo si era capito fin dalle prime luci’alba dopo che le strade del centroa capitale ucraina erano state bloccate al traffico poi a sorpresa sul suo canale Telegram il presidente Volodymyr Zelensky ha scritto: «Joseph, benvenuto a. La tua visita è un segnale estremamente importante dia tutta l'Ucraina». Il presidente americano accompagnato dalla moglie Jill è arrivato ain treno dalla Polonia, dove secondo il programma ufficiale diramato dalla Casa Bianca sarebbe dovuto arrivare questa sera da Washington per una visita di due giorni. Contrariamente a quanto affermato da alcuni commentatori che avevano parlato di «visita segreta», secondo l'Associated Press (AP) «gli Stati Uniti hanno ...

