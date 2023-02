Biden a Kiev: 'La democrazia resiste'. Meloni da Varsavia: 'L'Ucraina conti su di noi' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente americano annuncia mezzo miliardo di nuovi aiuti. E' la prima visita dall'inizio del conflitto. Zelensky: 'Ci avvicina alla vittoria'. La Cina: 'Non diamo armi a Mosca, da Usa notizie ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente americano annuncia mezzo miliardo di nuovi aiuti. E' la prima visita dall'inizio del conflitto. Zelensky: 'Ci avvicina alla vittoria'. La Cina: 'Non diamo armi a Mosca, da Usa notizie ...

