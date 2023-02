Biden a Kiev: «La democrazia resiste». L’Ucraina spera in nuove armi e nei caccia (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Continueremo a sostenere la vostra causa» ha detto il presidente Usa. Gli ucraini sperano nei caccia F16 con cui dare una svolta alla guerra Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Continueremo a sostenere la vostra causa» ha detto il presidente Usa. Gli ucrainino neiF16 con cui dare una svolta alla guerra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - TgLa7 : #Ucraina, media: #Biden arrivato a sorpresa a #Kiev. Rallentamenti e blocchi nella capitale per presenza presiden… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è a Kiev #ANSA - smilypapiking : RT @JozeJechich_JJ: Il fatto che Biden per prima cosa abbia visitato il memoriale dei caduti ucraini nel Donbas ha altissimo valore simboli… - smilypapiking : RT @luciodigaetano: Joe #Biden stamattina a Kiev per ricordare a Putin che la sua autocrazia corrotta e violenta è destinata a essere sconf… -