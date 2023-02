Biden a Kiev: «La democrazia resiste». L’Ucraina spera in nuove armi e nei caccia (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Continueremo a sostenere la vostra causa» ha detto il presidente Usa. Gli ucraini sperano nei caccia F16 con cui dare una svolta alla guerra Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Continueremo a sostenere la vostra causa» ha detto il presidente Usa. Gli ucrainino neiF16 con cui dare una svolta alla guerra

