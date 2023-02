Biden a Kiev | il discorso accanto a Zelensky | «Il nostro sostegno è incrollabile» – Il video

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Arrivato a sorpresa anei giorni che precedono l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il presidente americano Joeha tenuto un breveal fianco del suo omologo Volodymyr. Ecco il testo integrale diffuso dalla Casa Bianca: Mentre il mondo si prepara a celebrare l’anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oggi sono aper incontrare il Presidentee riaffermare ilimpegnoe senza riserve per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poterci battere. Ma si sbagliava ...

Poco prima dell'arrivo del capo dello Stato di Washington le autorità ucraine avevano dichiarato un'allerta aerea e invitato i cittadini a "trovare ... Nelle stesse ore in cui Biden raggiungeva, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni era in volo verso Varsavia (per poi raggiungere la capitale ucraina nei ...

