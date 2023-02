Biathlon | Mondiali Oberhof Sono il 3 | il 7 e il 13 i numeri chiave della manifestazione iridata

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ididipassati agli archivi. Ora che lasi è compiuta, è doveroso tornare su quanto accaduto dall’8 al 19 febbraio allo scopo di capire qual è l’eredità lasciata dall’appuntamento tedesco e quali connotati siano stati cambiati dagli eventi accaduti in Turingia.tre i temi più pregnanti emersi nelle ultime due settimane. LE 7 MERAVIGLIE DI JOHANNES BØ Le imprese più grandi non siconcretizzate, pur restando possibili sino all’ultimo momento. Il norvegese partiva con l’ambizione di vincere tutte le medaglie d’oro. Nearrivate 3 su 4 individuali e 5 su 7 complessive. Non male, ma il “Mondiale perfetto” è rimasto utopia. Cionondimeno, il ventinovenne scandinavo è ...