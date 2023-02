Il prezzo medio praticato del diesel self si riduce a 1,844 euro al litro (contro 1,848), conmedi compresi tra 1,833 e 1,852 euro al litro (no logo 1,838). Sul servito per lail ...Il prezzo medio praticato del diesel self si riduce a 1,844 euro al litro (contro 1,848), conmedi compresi tra 1,833 e 1,852 euro al litro (no logo 1,838). Sul servito per lail ...

Prezzi di benzina e diesel in aumento nonostante i ribassi QuiFinanza

Benzina: prezzi fermi per la verde, torna a calare il diesel - Economia Agenzia ANSA

Prezzi benzina stabili, ribassi sul gasolio Adnkronos

Benzina: prezzi fermi per la verde, torna a calare il diesel - Attualità Agenzia ANSA

Benzina, prezzi in lieve aumento La Prealpina

Torna a scendere il diesel. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi in calo, a intervenire sul prezzo raccomandato del carburante è stata sabato Eni (-2 centesimi). (ANSA) ...Torna a scendere il diesel. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi in calo, a intervenire sul prezzo raccomandato del carburante è stata sabato Eni (-2 centesimi). (ANSA) ...