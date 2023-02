Benitez | «Il Napoli sarà campione d’Italia con pieno merito»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Rafaripete in un’intervista alla Gazzetta dello Sport quanto dichiarato ieri al Guardian: «vittorioso in Champions League? Perché no?». La squadra di Spalletti ha tutte le carte in regola per fare bene ed arrivare fino alla fine della massima competizione europea. «Per me ilha tutte le carte in regola per imporsi anche in Europa. Sono in fiducia, non hanno nulla da perdere, giocano bene, hanno un ampio vantaggio in campionato che quindi non rappresenterà una grande distrazione a livello fisico e mentale. Possono andare avanti in Europa e più lo faranno e più cresceranno. E poi so bene cosa vuol dire l’euforia di una città comein termini di appoggio alla squadra. Quindi: perché no?».parla anche dello scudetto al. «Ora è facile dire che il ...