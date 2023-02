Benitez | “Il Napoli può vincere la Champions League | non ha nulla da perdere”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore delRafaha detto la sua sul percorso indel: “A mio avviso può farcela aanche a livello europeo. In fondo parliamo di una squadra in fiducia, che non hadae che non si lascerà distrarre dal campionato visto l’enorme vantaggio. Credo che più andranno avanti in Europa e più cresceranno. E nessuno meglio di me sa cosa significa per la squadra l’euforia di una città come“. Il tecnico spagnolo ha poi aggiunto: “Quando si elencano i favoriti per la vittoria dellavengono ripetuti sempre gli stessi nomi, come Real Madrid o Manchester City. Quindi io mi chiedo: perché non il ...

