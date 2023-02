Beni per un milione di euro sequestrati all'autista di Riina (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto della sezione misure di prevenzione, con il quale sono stati sequestrati Beni per un milione di euro a Giuseppe Sansone, 72 anni. Il sequestro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto della sezione misure di prevenzione, con il quale sono statiper undia Giuseppe Sansone, 72 anni. Il sequestro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma : ?? #Emergenzaterremoto in Turchia-Siria: la Protezione Civile di Roma Capitale sta raccogliendo beni per le popolaz… - MinisteroDifesa : #Terremoto Giunta al porto di Alessandretta????#NaveSanMarco #MarinaMilitare. A bordo ospedale da campo, offerto da… - mirkonicolino : #Sandulli a Calciomercatoit: '#Plusvalenze? È difficilissimo per i beni immateriali dare una misura. Questo non val… - blogsicilia : #notizie #sicilia Sequestrati beni per un milione di euro all’autista di Totò Riina - - Rita_sole : RT @DavideR46325615: I PM hanno stilato un elenco di beni per 41.000 € acquistati dall'ex sottosegretaria Augusta Montaruli a spese dei con… -