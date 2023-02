“Benevento film academy” | giovedì la presentazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti23 febbraio alle ore 11:00, presso la sede di “Un Mondo a Colori” sita in Via Napoli 220, Parco Appia, Lotto D, 82100BN, si terrà la conferenza stampa didell’Accademia del Cinema “”. L’accademia “” è stata istituita dalla “Follower One srl”, società che si occupa di produzioni audiovisive in collaborazione con Stregati Animation. La direzione della “” sarà affidata al regista Modestino Di Nenna. I corsi saranno aperti ad aspiranti attori ed attrici, di età compresa tra i 10 e i 75 anni. La finalità dell’accademia di cinema e arti ...