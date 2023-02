“Belve”, Wanda Nara stupisce tutti. In studio con il suo compagno: “Stiamo insieme” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo il Festival di Sanremo 2023, Francesca Fagnani porta il suo Belve in prima serata su Rai 2. La data da cerchiare sul calendario è il 21 febbraio 2023, quando la giornalista darà il via a cinque nuovi appuntamenti. Tra gli ospiti annunciati ci sarà anche Wanda Nara, da tempo ormai al centro di insistenti voci di gossip, che riguardano tanto il marito Mauro Icardi quanto i suoi possibili nuovi amori. Ci ha pensato la showgirl, modella, imprenditrice e conduttrice argentina a fare chiarezza. Belve, Wanda Nara e Icardi Wanda Nara ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve. Seduta dinanzi a Francesca Fagnani, l’ex opinionista del GF VIP, ha parlato della propria vita privata, affrontando tematiche spinose. La prima grande ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo il Festival di Sanremo 2023, Francesca Fagnani porta il suoin prima serata su Rai 2. La data da cerchiare sul calendario è il 21 febbraio 2023, quando la giornalista darà il via a cinque nuovi appuntamenti. Tra gli ospiti annunciati ci sarà anche, da tempo ormai al centro di insistenti voci di gossip, che riguardano tanto il marito Mauro Icardi quanto i suoi possibili nuovi amori. Ci ha pensato la showgirl, modella, imprenditrice e conduttrice argentina a fare chiarezza.e Icardiospite della prima puntata della nuova edizione di. Seduta dinanzi a Francesca Fagnani, l’ex opinionista del GF VIP, ha parlato della propria vita privata, affrontando tematiche spinose. La prima grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - IlContiAndrea : Per la prima puntata di #Belve, in onda domani in prima serata su Rai Due: Anna Oxa, Wanda Nara, La Russa e Naike R… - GiusCandela : Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli ospiti della prima puntata di #Belve. - Damianodanny1 : IO E MAURO INSIEME A “BELVE” NUOVO CAPITOLO TELENOVELA WANDA NARA-MAURO ICARDI: LEI SI PRESENTA CON LUI E SCATENA… - BHXG90bis : RT @yosoyelfanal: Anna Oxa,Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli sono gli ospiti domani a #Belve #AscoltiTv -