(Adnkronos) – "'Belve'? Per me è un complimento perché si tratta di persone non gregarie che lottano per conquistare quello che vogliono". La 'belva' Francesca Fagnani torna da domani 21 febbraio con il suo programma, ma stavolta in prima serata su Rai2, per cinque martedì. Un programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con Fremantle Italia. La prima puntata parte con un serraglio carico di 'Belve': dal presidente del Senato Ignazio La Russa ad Anna Oxa, che concede la sua prima intervista a Fagnani dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, a Wanda Nara e Naike Rivelli. "Un'offerta molto chiara per il target dei giovani", sottolinea il direttore ...

'Belve' di Francesca Fagnani sbarca in prima serata: gli ospiti del 21 febbraio ''Belve' Per me è un complimento perché si tratta di persone non gregarie che lottano per conquistare quello che vogliono'. La 'belva' Francesca Fagnani torna da domani 21 febbraio con il suo programma,... Anna Oxa a Belve: "Ecco perché non ho concesso interviste a Sanremo" Dopo aver rifiutato di prendere parte alle conferenze stampa di Sanremo e dopo aver dribblato quasi tutte le interviste Anna Oxa è pronta a raccontarsi senza filtri a Belve , il programma di Francesca Fagnani promosso in prima serata e in onda da martedì 21 febbraio su Rai2. A inaugurare la nuova stagione è proprio lei, Anna Oxa, l'artista più sfuggente e più ... ''' Per me è un complimento perché si tratta di persone non gregarie che lottano per conquistare quello che vogliono'. La 'belva'Fagnani torna da domani 21 febbraio con il suo programma,...Dopo aver rifiutato di prendere parte alle conferenze stampa di Sanremo e dopo aver dribblato quasi tutte le interviste Anna Oxa è pronta a raccontarsi senza filtri a, il programma diFagnani promosso in prima serata e in onda da martedì 21 febbraio su Rai2. A inaugurare la nuova stagione è proprio lei, Anna Oxa, l'artista più sfuggente e più ...