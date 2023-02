Belve di Francesca Fagnani: nel cast fisso alcuni volti di TikTok (Di lunedì 20 febbraio 2023) Questa settimana (più precisamente domani, martedì 21, in prima serata su Rai2) tornerà una nuova edizione di Belve di Francesca Fagnani, la prima dopo la sua partecipazione in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo. Fra le novità di quest’anno la presenza nel cast fisso di alcuni volti di TikTok. Fra questi ultimi ci saranno Cristina Di Tella (celebre per interpretare alla perfezione scene cult della tv) e le EteroBasiche, due ragazze che scimmiottano i comportamenti tossici dei ragazzi bianchi, etero e cisgender. “Il programma si arrichierà delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella” – ha dichiarato Francesca Fagnani in conferenza stampa – “Gli interventi comici saranno una punteggiatura tra un ospite e un ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 febbraio 2023) Questa settimana (più precisamente domani, martedì 21, in prima serata su Rai2) tornerà una nuova edizione didi, la prima dopo la sua partecipazione in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo. Fra le novità di quest’anno la presenza neldidi. Fra questi ultimi ci saranno Cristina Di Tella (celebre per interpretare alla perfezione scene cult della tv) e le EteroBasiche, due ragazze che scimmiottano i comportamenti tossici dei ragazzi bianchi, etero e cisgender. “Il programma si arrichierà delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella” – ha dichiaratoin conferenza stampa – “Gli interventi comici saranno una punteggiatura tra un ospite e un ...

