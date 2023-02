“Belve” arriva in prima serata | attesa per Anna Oxa

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo l’esperienza a Sanremo la Fagnani torna al timone del suo talk Da domani, 21 febbraio, va in onda, il talk di Francesca Fagnani reduce dall’esperienza di Sanremo. Per lavolta, ogni martedì, lo show andrà in onda in. ll graffiante programma della giornalista, in cui ironia e provocazioni sono all’ordine del giorno tanti gli ospiti. personaggi disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Le prime “” ospiti di Francesca Fagnani saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara eOxa. Questa l’intervista piùvisto che concede alla Fagnani lae unica intervista dopo ...