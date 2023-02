“Belve”, Anna Oxa rompe il silenzio su Sanremo 2023: le sue dichiarazioni (Di lunedì 20 febbraio 2023) News Tv. Anna Oxa “Belve“. Dopo la partecipazione alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, Anna Oxa rompe definitivamente il silenzio e rilascia la prima intervista dopo l’evento. La cantante, infatti, è stata ospite di “Belve”, programma condotto da Francesca Fagnani, tra l’altro co-conduttrice della seconda serata della kermesse musicale. Dopo il successo ottenuto dal programma, la Fagnani approda in prima serata su Rai 1 a partire da domani 21 febbraio 2023. (Continua…) LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, guai per Amadeus: cosa ha fatto Anna Oxa Anna Oxa ospite di “Belve” Per la prima volta, dopo la partecipazione al Festival di ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 febbraio 2023) News Tv.Oxa ““. Dopo la partecipazione alla settantatreesima edizione del Festival diOxadefinitivamente ile rilascia la prima intervista dopo l’evento. La cantante, infatti, è stata ospite di “”, programma condotto da Francesca Fagnani, tra l’altro co-conduttrice della seconda serata della kermesse musicale. Dopo il successo ottenuto dal programma, la Fagnani approda in prima serata su Rai 1 a partire da domani 21 febbraio. (Continua…) LEGGI ANCHE:, guai per Amadeus: cosa ha fattoOxaOxa ospite di “” Per la prima volta, dopo la partecipazione al Festival di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - IlContiAndrea : Per la prima puntata di #Belve, in onda domani in prima serata su Rai Due: Anna Oxa, Wanda Nara, La Russa e Naike R… - GiusCandela : Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli ospiti della prima puntata di #Belve. - MarioManca : Anna Oxa a #Belve: «Ecco perché non ho concesso interviste a Sanremo» - JustEnte : ?? ANNA OXA INTERVISTATA A 'BELVE' ?? Non perdetevi la prima apparizione pubblica di #annaoxa dopo #sanremo2023! Ch… -