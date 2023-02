Belve, Anna Oxa nella prima clip video: “Non relaziono me, la signora Oxa, a Sanremo” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Belve, il programma di Francesca Fagnani, sbarca in prima serata su Rai2 con un’ospite assai attesa: Anna Oxa. Dopo aver conquistato il pubblico con le precedenti stagioni, il format arriva, da domani, nella fascia oraria più contesa. prima “vittima” delle temute domande della conduttrice sarà proprio la cantante barese, reduce dal fondo della classifica di Sanremo 2023, dove non ha mai rilasciato dichiarazioni alla stampa. Come svela la prima clip video mostrata durante la conferenza stampa, la questione sanremese è stata per forza di cose al centro dell’intervista. Anzitutto con ciò che ha incuriosito molti all’annuncio dei big in gara, il perchè abbia deciso di partecipare. Anna Oxa, che si è detta soddisfatta ... Leggi su screenworld (Di lunedì 20 febbraio 2023), il programma di Francesca Fagnani, sbarca inserata su Rai2 con un’ospite assai attesa:Oxa. Dopo aver conquistato il pubblico con le precedenti stagioni, il format arriva, da domani,fascia oraria più contesa.“vittima” delle temute domande della conduttrice sarà proprio la cantante barese, reduce dal fondo della classifica di2023, dove non ha mai rilasciato dichiarazioni alla stampa. Come svela lamostrata durante la conferenza stampa, la questione sanremese è stata per forza di cose al centro dell’intervista. Anzitutto con ciò che ha incuriosito molti all’annuncio dei big in gara, il perchè abbia deciso di partecipare.Oxa, che si è detta soddisfatta ...

