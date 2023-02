Beccaria su ‘Alla Grande -Pirelli’ oggi alla 14esima edizione della Rorc Caribbean 600

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ambrogioè pronto per la quattordicesima600, una delle regate d’altura più spettacolari al mondo: 600 miglia attorno a una decina di isole caraibiche. Si partirà da Fort Charlotte (Antigua)20 febbraio alle 11,10 ora locale (le 16,10 in Italia): a gareggiare 71 imbarcazioni provenienti da 16 nazioni diverse, divise in 8 classi. Tra le barche anche il Class40che dopo la Route du Rhum è rimasto in Guadalupa per una revisione completa”. Lo fa sapere lo staff del navigatore milanese. “Organizzata dal Royal Ocean Racing Club a partire dal 2009, la600 è una regata ricca di manovre e ...