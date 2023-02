Bayern Monaco | un centrocampista del Real Madrid nel mirino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Consilll : RT @parallelecinico: Il Bayern Monaco ha vinto la Coppa di Germania. Andrea Trinchieri ha fatto qualche brindisi. - CalcioNews24 : Ziyech sul mercato: oltre al PSG c’è anche il Bayern Monaco - sportli26181512 : Mané: 'Il miglior attaccante con cui ho giocato è Origi, gran finalizzatore': Sadio Mané, attaccante in forza al Ba… - Ti69Davide : @MaryBoom21 @massimozampini Cara Leonessa, il buon Sturaro nella sua carriera ha giocato una finale di Champions Le… - Il_Gabbiere : RT @parallelecinico: Il Bayern Monaco ha vinto la Coppa di Germania. Andrea Trinchieri ha fatto qualche brindisi. -

Calciomercato Inter, i nerazzurri di nuovo in testa nella corsa per accaparrarsi Marcus Thuram, sorpasso ae Manchester United Il calciomercato dell'Inter torna ad infiammarsi: secondo quanto riportato dalla BBC, i nerazzurri avrebbero effettuato un controsorpasso sule ...Il Chelsea pronto a sacrificare Ziyech sul mercato la prossima estate: sul marocchino non c'è solo il PSG, ma anche ilIl Chelsea è pronto a vendere dopo la campagna acquisti faraonica delle ultime due sessioni. Secondo quanto riportato da Fichajes, il primo nome sulla lista dei partenti sarebbe quello ...

Il Manchester United fa sul serio per un gioiello del Bayern Calciomercato.com

Video Bayern Monaco, Nagelsmann e il ricordo di Lobinger: "Kimmich è molto scosso" Gazzetta

EuroLeague - Bayern Monaco, Augustine Rubit out a tempo indeterminato Pianetabasket.com

Manchester United, prezzo fissato per il riscatto di Sabitzer | Mercato Calciomercato.com

Tegola pesante per il Borussia Dortmund, reduce da una straordinaria settimana di risultati: Adeyemi dovrà fermarsi per alcune settimane.Lo riporta la BBC, secondo cui in questo momento i nerazzurri sarebbero avanti rispetto a Manchester United e Bayern Monaco nella corsa all'attaccante francese nato a Parma.