Bayern Monaco | per il centrocampo si guarda in Spagna

Gli uomini di Glasner al momento sono in sesta posizion e ma la vetta, occupata dal, dista solo 5 punti. Nelle ultime 5 partite ne hanno vinte 2 di cui l'ultima in casa contro il ...Dusan Vlahovic - calciomercato.itNon solo squadre inglesi e il, sul classe 2000 avrebbe messo gli occhi pure il Real Madrid di Carlo Ancelotti, fresco vincitore del Mondiale per Club. ...

Bundesliga, Borussia Dortmund e Union Berlino agganciano il Bayern Monaco in vetta QUOTIDIANO NAZIONALE

Bundesliga - L'Eintracht Francoforte batte il Werder Brema. Cade il Bayern Monaco, bene il Lipsia Voce Giallo Rossa

Borussia Mönchengladbach, che sfottò al Bayern Monaco: “Quando compri Sommer…” fcinter1908

Borussia Moenchengladbach - FC Bayern Monaco live: Calcio - Bundesliga Eurosport IT

Bundesliga: Bayern ko 3-2 a Mönchengladbach, l’Eintracht avverte il Napoli - Sportmediaset Sport Mediaset

Bundesliga, Borussia Dortmund e Union Berlino agganciano il Bayern Monaco in vetta In Germania sono ora tre le squadre in testa alla classifica, dopo la sconfitta dei bavaresi contro il ...Il serbo è approdato a Torino nel gennaio di un anno fa per 70 milioni più bonus. Il suo cotratto coi bianconeri scade a giugno 2026 ...