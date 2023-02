"Battute che fanno pena". Giovanardi-Telese, caos a La7: "Oscenità, roba da imbecilli" (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Io voglio baciare in bocca Giovanardi": Luca Telese lo ha detto nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, con chiaro riferimento a quanto successo a Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical. Un siparietto, quello avvenuto all'Ariston, che non è piaciuto affatto all'ex ministro, il quale infatti ha presentato un esposto alla Procura. Giovanardi, anche lui in collegamento col talk, ha risposto immediatamente a Telese: "Battute che fanno pena, parliamo di cose serie". Poi, concentrandosi su Sanremo, ha detto: "Mentre nel mondo succedevano cose terribili, a milioni di persone è stata proposta una roba da imbecilli. Finché c'è un codice penale... Fate una bella battaglia parlamentare per abrogare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Io voglio baciare in bocca": Lucalo ha detto nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, con chiaro riferimento a quanto successo a Sanremo tra Fedez e Rosa Chemical. Un siparietto, quello avvenuto all'Ariston, che non è piaciuto affatto all'ex ministro, il quale infatti ha presentato un esposto alla Procura., anche lui in collegamento col talk, ha risposto immediatamente a: "che, parliamo di cose serie". Poi, concentrandosi su Sanremo, ha detto: "Mentre nel mondo succedevano cose terribili, a milioni di persone è stata proposta unada. Finché c'è un codicele... Fate una bella battaglia parlamentare per abrogare ...

