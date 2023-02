Basket | Nba | Westbrook firma con i Los Angeles Clippers

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Los, 20 feb. -(Adnkronos) - Dopo la fine della sua avventura con i LosLakers, Russellha deciso di cambiare sponda della Città degli Angeli, scegliendo di unirsi ainon appena avrà concluso il suo buyout con gli Utah Jazz. A rivelarlo a Espn è stato Jeff Schwartz, agente didella Excel Sports, sottolineando come l'ex Mvp abbia preferito rimanere in California rispetto alle proposte avanzate da Washington, Chicago e Miami. Secondo quanto scritto da Adrian Wojnarowski di Espn, a convincerlo sono state le conversazioni avute con l'allenatore deiTyronn Lue e il capo della dirigenza Lawrence Frank, che hanno disegnato per lui un ruolo specifico costruito attorno al suo playmaking, le sue doti di rimbalzista e la sua durezza in campo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NBARevZone : ?? NUOVO VIDEO ONLINE ?? ?? Mike Malone: 'La peggior partita di basket mai giocata' | Commenti Personali ?? LINK:… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Sport News - 20 febbraio 2023' su @Spreaker #allstar #atalanta #basket #campionato #cremonese… - come_la_moto : @magicadespell78 La partita tra le star del basket nba. Uno schifo totale. - Paola40207413 : RT @Eurosport_IT: Pau #Gasol vince il “Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award” per l'impegno verso il basket femminile, un progetto iniziat… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Breaking News - 20 febbraio 2023 ore 12.00' su @Spreaker #aggressione #allstar #basket #corea… -

... ma questa volta sembra che si sia davvero superato il limite, con Coach Malone che l'ha definita come "la peggiore partita diche abbia mai visto" , in riferimento all'assoluta assenza di ...Kobe Bryant non può più essere bordocampo a un All - Star Game, o a una partita, ma questo non impedisce ai suoi ex compagni e/o avversari (e alla lega stessa) di continuare a ...del...

Basket: All Star Game NBA, Team Giannis batte Team LeBron 184-175 Agenzia ANSA

NBA, Gasol, LeBron e Tatum: quanti omaggi a Kobe Bryant all'All-Star Game. FOTO Sky Sport

Nba: l'All Star Game è del Team Giannis, Tatum da record - Sportmediaset Sport Mediaset

Mercato NBA, Russell Westbrook resta a Los Angeles: firma con i Clippers Sky Sport

NBA: Russell Westrbook torna a Los Angeles, ma ai Clippers OA Sport

Russell Westbrook, in uscita dagli Utah Jazz con un buyout, avrebbe sciolto le riserve secondo quanto riferisce Adrian Wojnarowski via Twitter per avere avuto notizia da Jeff Schwartz di ...NBA - A Salt Lake City è andato in scena l'All Star Game, vinto da Team Giannis contro Team LeBron per 184-175 con MVP Jayson Tatum, autore di 55 punti, nuovo r ...