Basket | il Real punta Scariolo per la prossima stagione

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La deludente eliminazione delMadrid in semifinale di Copa del Rey diper mano dell’Unicaja ha fatto scattare un campanello d’allarme. La fiducia nell’attuale allenatore, Chus Mateo, era già traballante e la società starebbe già sondando il mercato per trovare un sostituto in vista dellasportiva. Secondo quanto riportato da Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.