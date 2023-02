Basket femminile, le migliori italiane della ventesima giornata di A1. Verona fa correre Schio, a Brixia non basta una super Zanardi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è disputato nel fine settimana il ventesimo turno del massimo campionato femminile di Basket e a far parlare è sicuramente il ko interno di Ragusa contro Crema, mentre la Virtus Bologna ha dominato il big match di giornata contro la Geas Sesto San Giovanni. Ma quali sono state le italiane a fare la differenza nel weekend? È bastato un secondo quarto dominato (7-26) a Schio per espugnare il campo di Moncalieri, con le padrone di casa cui non sono bastati i 15 punti di Erica Reggiani, mentre a guidare Schio è stata Costanza Verona che ha chiuso con 17 punti e ben 7 assist. Vittoria anche per San Giovanni Valdarno, che ha superato San Martino di Lupari per 70-59, grazie anche agli 11 punti di Elisabetta Tassinari, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è disputato nel fine settimana il ventesimo turno del massimo campionatodie a far parlare è sicuramente il ko interno di Ragusa contro Crema, mentre la Virtus Bologna ha dominato il big match dicontro la Geas Sesto San Giovanni. Ma quali sono state lea fare la differenza nel weekend? Èto un secondo quarto dominato (7-26) aper espugnare il campo di Moncalieri, con le padrone di casa cui non sonoti i 15 punti di Erica Reggiani, mentre a guidareè stata Costanzache ha chiuso con 17 punti e ben 7 assist. Vittoria anche per San Giovanni Valdarno, che haato San Martino di Lupari per 70-59, grazie anche agli 11 punti di Elisabetta Tassinari, ...

