(Di lunedì 20 febbraio 2023) "Nonostante Belinelli, siamo stati un po' superficiali". ROMA - "Complimenti a, per noi è stata una delusione ma può capitare di perdere una finale. Nonostante Belinelli, siamo stati un po' ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? La #Juve bussa: #Kean e #DiMaria stendono lo #Spezia ?? #Mou applaude #Solbakken. #Roma terza ?? Doppio #Immobile,… - juventusfc : Lo Juventus Museum inaugura la mostra 'Viaggio nella storia della Coppa Italia di Basket' ?? - romeoagresti : #Juventus: viaggio nella storia della Coppa Italia di basket. Presente, tra gli altri ospiti, Ettore Messina ??????… - Giornaleditalia : #italpresssport Basket: Coppa Italia. Zanetti 'Applausi a Brescia, noi sulle nuvole' - infoitsport : COPPA ITALIA BASKET: SORPRESA BRESCIA, DA CENTERENTOLA A CAMPIONE -

Lo ha detto Massimo Zanetti, proprietario e presidente della Virtus Bologna, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento a proposito della sconfitta nella finale diItalia contro Brescia. "Per ...- E chiudiamo con ilItalia , la Germani Brescia alza il trofeo, al PalaAlpitour di Torino, sconfitta 84 - 76 la Virtus Bologna in una gara dominata per ampi tratti, nonostante ...

Basket: Coppa Italia. Zanetti 'Applausi a Brescia, noi sulle nuvole' Tiscali

Il successo delle finali di Coppa Italia di basket a Torino: sarà la sede anche nei prossimi anni TorinoToday

Pazzesco Amedeo Della Valle: segna un canestrone nonostante il fallo Eurosport IT

Coppa Italia Basket, Brescia - Pesaro in tv e streaming: dove vederla, diretta in chiaro, canale / Semifinale Stadionews.it

'Nonostante Belinelli, siamo stati un po' superficiali'.ROMA (ITALPRESS) - 'Complimenti a Brescia, per noi è stata una delusione ma può capitare ...Inizia con una bella vittoria a spese del Basket Femminile Livorno, una delle candidate alla vittoria finale, l’avventura della Gea Grosseto nella Coppa Toscana under 17 (51-36 il finale). Il quintett ...