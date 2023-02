Baschirotto ‘spazza’ il pallone e colpisce al volto una ragazza in tribuna, poi le regala la maglia per farsi perdonare (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con un rilancio ha colpito in pieno una in tribuna Rinascimento, poi le ha regalato la maglietta per farsi “perdonare”. Protagonista il difensore del Lecce Federico Baschirotto durante la partita vinta 1-2 a Bergamo contro l’Atalanta. Al decimo minuto della ripresa, nel tentativo di spazzare la propria trequarti, il possente difensore ha allontanato il pallone senza fronzoli e senza pensarci troppo. Ha però colpito una spettatrice, che era in tribuna, in pieno volto. A fine partita il gesto di sportività da parte del difensore centrale giallorosso. Ha raggiunto la tifosa e le ha regalato la propria maglietta. Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 febbraio 2023) Con un rilancio ha colpito in pieno una inRinascimento, poi le hato la maglietta per”. Protagonista il difensore del Lecce Federicodurante la partita vinta 1-2 a Bergamo contro l’Atalanta. Al decimo minuto della ripresa, nel tentativo di spazzare la propria trequarti, il possente difensore ha allontanato ilsenza fronzoli e senza pensarci troppo. Ha però colpito una spettatrice, che era in, in pieno. A fine partita il gesto di sportività da parte del difensore centrale giallorosso. Ha raggiunto la tifosa e le hato la propria maglietta.

