Baronissi | gli ultimi appuntamenti del Carnevale 2023

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si chiude il Grandi. Martedì 21 febbraio, dalle ore 16, sfilata dei carri allegorici e accensione del fantoccio diin Largo Ambrosoli. Partenza del torpedone con i “carnevalini”, i bimbi che apriranno la sfilata in maschera. Sei i carri impegnati a colorare la città. L’associazione “Insieme Per” metterà in scena le traversie dei protagonisti della “Casa di carta”; l’associazione “Maria SS delle Grazie” presenterà “I Mille colori dell’India”; i simpatici “Minions” saranno creati dall’Associazione Alvaa mentre la saga di “I Looney Tunes” sarà portata in scena dall’Associazione Sogno e Realtà e The Club 84 zero 84. “La Carica dei 101” è protagonista del carro dell’Associazione Rione Caposolofra & Co mentre l’Associazione Il Gabbiano realizzerà il carro “Cibo OGM? No grazie…”. ...