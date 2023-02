Bari | il giallo della morte di Michelle Baldassarre | trovata carbonizzata e con un coltello nel torace | «Non si è uccisa»

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 febbraio 2023), igienista dentale di 55 anni e madre di due figlie, è statamorta il 9 febbraio scorso. Il suo corpo carbonizzato giaceva nelle campagne di Santeramo in Colle, a 40 chilometri da. Sul fascicolo aperto dalla procura si parla di istigazione al suicidio. La donna era in fase di separazione con il marito Vito Passalacqua. Dal 23 dicembre lui è agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Lei era stata collocata in una struttura protetta. Poi ha deciso di andare via. Tutte le mattine usciva da casa in via Matera. Dopo aver comprato il pane saliva sulla sua bici elettrica per raggiungere lo studio del fratello in via Santa Lucia. Ma le sue tracce si sono perse durante la mattinata del 9. Era attesa per il pranzo da una delle sue due figlie. Nel pomeriggio il telefonino aveva ...