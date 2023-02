Barcellona, pronti 90 milioni per il prossimo colpo! (Di lunedì 20 febbraio 2023) Come riportato da Football Insider, nella lista degli obiettivi del Barcellona per la prossima sessione di mercato c'è lo spagnolo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Come riportato da Football Insider, nella lista degli obiettivi delper la prossima sessione di mercato c'è lo spagnolo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Barcellona, pronta una super offerta per una stella di Guardiola: Il Barcellona prova a soffiare una stella all'ex… - ancona_di : Pronti per l’evento @Honorglobal ? @Honor_IT #honor #honormagic #honormagic5 #honormagic8pro #magic #magic5… - Slargapel : a fine stagione si liberano sia i giocatori del City che del Barcellona. Pronti per la questua @inter mi raccomando - LucaDColella : RT @KrunicFan: Pronti e via si fa male Florenzi, infortunio grave che costringe la società a prendere un terzino destro e arriva Dest, giov… - nicolabellini75 : RT @KrunicFan: Pronti e via si fa male Florenzi, infortunio grave che costringe la società a prendere un terzino destro e arriva Dest, giov… -