Barbara D’Urso | l’annuncio su Instagram | “Impazziti tutti”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Personaggi Tv.“Taxi a due piazze“. La famosa conduttrice televisiva ha pubblicato un annuncio spettacolare tra le stories di. È un periodo molto felice per lei. Nonostante il suo impegno in televisione sia stato ridotto, lapuò gioire perchè la sua carriera procede a gonfie vele. Alla conduzione, infatti, ha affiancato la recitazione, che è sempre stata una sua passione. Laè protagonista a teatro con “Taxi a due piazze” e durante il weekend è successo qualcosa di veramente incredibile. (Continua…) LEGGI ANCHE: Pomeriggio 5, svolta in arrivo:torna a parlare del GF VIPsu “Taxi a due piazze”...