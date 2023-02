Bambino vestito da Matteo Messina Denaro, il commento di Fiorello tra ironia e amarezza (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’arresto di Matteo Messina Denaro ha provocato un terremoto che non accenna minimamente a fermarsi. Il boss di Cosa nostra sembra aver lanciato una moda a dir poco inquietante. Molte persone, infatti, sono state sorprese a sfoggiare gli stessi abiti che il super latitante indossava al momento dell’arresto. Addirittura dei commercianti hanno cominciato a vendere capi di abbigliamento “Matteo Messina Denaro style”. Una pseudo goliardata di cattivo gusto che adesso sta coinvolgendo anche i bambini in occasione del Carnevale. Borrelli: “La mafia non è una goliardata” Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video choc che ritrae un Bambino che indossa l’outfit di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’arresto diha provocato un terremoto che non accenna minimamente a fermarsi. Il boss di Cosa nostra sembra aver lanciato una moda a dir poco inquietante. Molte persone, infatti, sono state sorprese a sfoggiare gli stessi abiti che il super latitante indossava al momento dell’arresto. Addirittura dei commercianti hanno cominciato a vendere capi di abbigliamento “style”. Una pseudo goliardata di cattivo gusto che adesso sta coinvolgendo anche i bambini in occasione del Carnevale. Borrelli: “La mafia non è una goliardata” Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video choc che ritrae unche indossa l’outfit di ...

