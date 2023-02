Ballando | volto storico di Mediaset si candida per la nuova edizione

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nei suoi quasi 40 anni di carriera ha fatto decine di programmi tv, ma anche una serie tv e un film per la televisione, ma tutti ricordano Gabriella Golia per i suoi iconici annunci. L’annunciatrice di Italia 1 da anni è lontana dal piccolo schermo, anche se ha avuto alcune proposte. Nessun reality, la Golia non vorrebbe partecipare al GF Vip o a L’Isola dei Famosi, mentre le piacerebbe scendere in pista acon le Stelle. In un’intervista rilasciata a La Repubblica Gabriella ha rivelato che vorrebbe mettersi in gioco nel programma di Milly Carlucci. Il prossimo autunno vedremo anche la Golia tra tesoretti, cuoricini e le catfight di Selvaggia e Mariotto? Chi meglio di Gabriella Golia per lanciare la pubblicità! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/aj4321ip95 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 25, 2021 Gabriella Golia: “Mi piacerebbe farecon ...