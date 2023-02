Bagnaia candidato ai Laureus World Sports Awards | i nominati dell’edizione 2023

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Peccoè tra i candidati aiSport, gli Oscar dello Sport. Il pilota della Ducati ha ricevuto laon nella categoria “Combeback of the Year” (ritorno dell’anno) per la vittoria del titolo MotoGP con l’incredibile recupero nella seconda parte della stagione su Fabio Quartararo (partiva da -91 punti di distacco dal francese, è la rimonta record nella storia della MotoGP)è stato il primo a vincere il mondiale piloti in sella alla Ducati dai tempi di Casey Stoner nel 2007, diventando anche il primo italiano a conquistare il titolo su una moto italiana (l’ultimo a riuscirci era stato Giacomo Agostini nel 1972). Pecco è stato anche il primo pilota uscito dalla VR46 Academy – fondata da Rossi nel 2014 per coltivare i giovani ...

Il campione in carica della MotoGP ha ricevuto la nomination nella categoria 'Comeback of the Year' insieme a Christian Eriksen, Tiger Woods, Jakob Ingebrigtsen, Klay Thompson, e Annemiek Van Vleuten. ...Il ducatista infatti è statoper la sua incredibile rimonta che lo ha portato a laurearsi ...ha centrato un titolo che ad un pilota italiano mancava dal 2009 e che è entrato di ...

La vittoria del titolo mondiale della classe MotoGP è valsa a Francesco Bagnaia la nomination nella categoria 'Comeback of the Year' dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport. (ANSA)