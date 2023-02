Bagnaia candidato a ' Comeback of the Year' ai Laureus Sport Award

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) - La vittoria del titolo mondiale della classe MotoGP, conquistata dopo aver recuperato uno svantaggio di ben 91 punti nel corso della stagione, è valsa a Francescola nomination nella categoria “of the” (Ritorno dell'anno) deiWorlds, gli Oscar dello. Un titolo che in Italia mancava dal 2009, quando a conquistarlo era stato Valentino Rossi. Proprio oggi, infatti, sono stati annunciati ufficialmente tutti i nomi dei candidati, selezionati in seguito alla votazione effettuata da oltre 14.00 giornalisti di tutto il mondo. I vincitori deiWorlds saranno annunciati a primavera al termine delle votazioni dellaWorld ...

