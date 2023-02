Bafta 2023 | nella sfida tra Irlanda e Germania | vince Austin Butler E Helen Mirren commuove tutti

Leggi su amica

(Di lunedì 20 febbraio 2023) È successo un po’ di tutto ai: vincitori a sopresa, come, sconfitti illustri, lacrime reali… E il trionfo del film irlandese Gli spiriti dell’isola, e di quello tedesco, Niente di nuovo sul fronte occidentale. Foto Ap Mentre Hollywood premiava i registi di Everything Everywhere All at Once, Dan Kwan e Daniel Scheinert, Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico andavano in scena i. Con mezza Hollywood presente per ammirare i principi di Galles. E mentregli occhi erano per Kate Middleton e la sua eleganza, in teatro andava in scena un’ineditatra. Dove are è stato...