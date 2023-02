BAFTA 2023 | da Jodie Turner-Smith a Kate Middleton | i beauty look più belli

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Anche quest’anno è arrivato il momento dei, gli Oscar britannici del cinema, e con essi tante nuove tendenze in fatto di. Per la prima volta dopo sette anni, i prestigiosi premi si sono svolti presso la Royal Festival Hall di Londra ed è stato come se le celebs avessero voluto battezzare la nuova sede a modo loro, con make up e acconciature, per così dire, da film! Non sono mancati isofisticati, in stile vecchia Hollywood. Soprattutto tra i vincitori. Sempre classica, per esempio, Cate Blanchett, miglior attrice per il film Tar, con un semplice raccolto, eyeliner nero e sfumature pesca su labbra e guance. Ma anche Austin Butler, miglior attore grazie a Elvis, con la barbetta incolta e il solito capello mosso, un po’ da ...

TUTTI I VINCITORI BEST FILM ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT ; Malte Grunert LEADING ACTRESS CATE BLANCHETT; Tár LEADING ACTOR AUSTIN BUTLER; Elvis EE RISING STAR AWARD (voted for by the public). La stagione dei grandi premi cinematografici entra nel vivo con l'assegnazione dei BAFTA 2023, i più prestigiosi riconoscimenti britannici. Indiscusso protagonista è il colossal tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger.

