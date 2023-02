BAFTA 2023 | da Cate Blanchett a Austin Butler | tutti i vincitori

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è tenuta domenica 19 febbraio la cerimonia di premiazione dei: di seguito ecco la lista dei. Niente di nuovo sul fronte occidentale è il vero vincitore della serata, con bene 7 premi racimolati nel corso della serata. Presentata da Richard E Grant, che ha raccolto il testimone della comica Rebel Wilson, la cerimonia di premiazione deiha incoronato come vincitore indiscusso Niente di nuovo sul fronte occidentale. La pellicola Netflix, diretta da Edward Berger, ha ottenuto ben sette premi a fronte di 14 candidature, riuscendo a fare doppietta come Miglior Film e Miglior Film in Lingua Straniera. Un risultato che potrebbe bissare anche in occasione dei 95° Premi Oscar, in cui ha ottenuto la doppia nomination.e ...