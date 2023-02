BAFTA 2023 | Cate Blanchett vince e si commuove | “Questo film poteva costarmi la carriera”VIDEO

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Durante il discorso di ringraziamento in seguito alla vittoria del premiocome Miglior attrice protagonista per Tàr,, visibilmente commossa, ha definito Focus e Universal, le due case di produzione deldei “partner straordinari”; l’attrice ha poi proseguito descrivendo il ruolo di Lydia Tàr come “pericoloso”, affermando che “avrebbe anche potuto porre fine alla mia carriera”. La sottolineatura autoironica diè stata accolta da una fragorosa risata di approvazione del pubblico. “Devo ringraziarli per aver mantenuto i nervi saldi, grazie a tutti”, Lydia Tàr, protagonista dell’omonimo, è una direttrice d’orchestra e docente universitaria, cui vengono rivolte gravi accuse di abusi nei confronti di una ex studentessa, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giadinagrisu : RT @tempoweb: Kate Middleton sfila con l'abito da star e lascia tutti a bocca aperta #20febbraio @giadinagrisu - tempoweb : Kate Middleton sfila con l'abito da star e lascia tutti a bocca aperta #20febbraio @giadinagrisu… - biondox : Kate ai Premi Bafta con orecchini Zara e abito 'riciclato': la sua scelta di stile racconta che i ricchi si diverto… - ilgiornale : Basterà una pacca sul sedere del #PrincipeWilliam per spazzare via le polemiche? #KateMiddleton intanto ci prova e… - luca0577 : L’ex capo del design di Cupertino, Jony Ive è il produttore esecutivo del film insieme al suo amico Woody Harrelson… -

Il vestito monospalla dello stilista Alexander McQueen, infatti, è nel suo armadio dal 2012 e lo aveva scelto anche per i2019. Si è limitata a far apportare delle modifiche e a cambiare gli ...Si sono tenuti ieri i, i premi assegnati dai 6700 membri della British Adacemy of Film and Television Arts che vanno a riconoscere i meriti dell'industria cinematografica inglese (che spesso include anche ...

BAFTA 2023: sul red carpet la principessa Kate lascia tutti senza fiato Vanity Fair Italia

BAFTA Awards 2023, trionfa Niente di nuovo sul fronte occidentale. Tutti i vincitori Best Movie

BAFTA 2023 i beauty look più belli, da Kate Middleton a Cate Blanchett Io Donna

Bafta 2023, Kate Middleton diva con gli orecchini di Zara: le pagelle del red carpet Corriere della Sera

Bafta 2023, trionfa "Niente di nuovo sul fronte occidentale" TGCOM

Se in tanti anni William e Kate Middleton hanno evitato gesti d’affetto in pubblico adesso c’è un piccolo scandalo. Quella pacca di Kate Middleton al futuro re l’hanno vista tutti. Cosa è successo, co ...Kate Middleton stupisce sul red carpet dei premi Bafta (British Academy of Film and Television Arts) e le foto fanno il giro del web. Agli Oscar ...