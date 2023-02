Aversa | distrutta la targa in onore di Gino Strada

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAtto vandalico ad, nel Casertano, dove qualcuno ha distrutto laindi, il fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto 2021, che era stata posizionata dall’associazione Controsenso sulla panchina gialla ‘dei diritti umani’ in via Roma. Lo denunciano i membri dell’associazione. “Ladella nostra panchina gialla – denunciano – non c’è più. Non sappiamo chi, né come né perché, e onestamente, nemmeno vogliamo saperlo. Ci teniamo solo a dire che il nostro impegno è sempre per una giusta causa. Quel che conta non è certamente lacol nostro logo bensì il lavoro che c’è dietro ed il tempo che abbiamo impiegato in una cosa in cui crediamo. A meno che non venga addirittura sradicata, la panchina dei ...