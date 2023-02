Avellino in trincea | un recupero alla ripresa degli allenamenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la sconfitta con la Viterbese, l’è tornata ad allenarsi al chiuso del Partenio-Lombardi. La squadra ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio allo stadio Partenio – Lombardi. La seduta è stata condotta dai tecnici Dario Rossi e Marco Cossu, in quanto mister Massimo Rastelli è stato ospite a Coverciano in occasione della “Panchina D’Oro”. Lavoro di scarico per coloro i quali sono scesi in campo contro la Viterbese. Per gli altri esercitazioni specifiche con partita finale. Richard Marcone è ritornato ad allenarsi in gruppo. Davide Mazzocco si è prima sottoposto a terapie e successivamente ha svolto un allenamento differenziato per gestione dei carichi di lavoro e, nello specifico, di un fastidio al polpaccio. Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio hanno continuato il programma di terapie per smaltire i ...