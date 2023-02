Autonomia | Bonaccini | ' Calderoli spacca Italia | ci batteremo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... costanteama : @PoliticaPerJedi @colvieux ...sia nella tendenza del Bonaccini ad inseguire il cdx per competere sul loro bacino el… - Simona_Manzini : Bonaccini vuole l'autonomia differenziata, Schlein no #BonacciniSchlein #Schlein - EdiGirolami : RT @MarcMangolini: #Bonaccini “L’autonomia che pensiamo noi è definire livelli essenziali, senza che il Paese venga diviso” #BonacciniSegr… - ultimora_pol : Autonomia differenziata, Stefano #Bonaccini: 'Quella del governo è una proposta che spacca e divide l’Italia' @ultimora_pol - MarcMangolini : #Bonaccini “L’autonomia che pensiamo noi è definire livelli essenziali, senza che il Paese venga diviso”… -

...d'Italia nei confronti dei territori di montagna più deboli e svantaggiati sarà massima in materia discolastica e sanità". "Sta giocando davvero il tutto per tutto il Presidente...Infatti, questa mattina il presidentee l'assessore alla Scuola, Paola Salomoni, invece ...dall'articolo di legge specifico sulle scuole - alle regioni di procedere in pienaa una ...

Bonaccini: “Sulla scuola ci rivolgeremo alla corte Costituzionale ... Bologna in diretta

Scuola, Bonaccini: «Tagli inaccettabili dal Governo, si dovranno chiudere istituti» IlPiacenza

Scuola. La Regione fa ricorso alla Corte costituzionale contro la ... Emilia-Romagna Notizie

La Lega ancora in piazza per l'autonomia: "Bonaccini indeciso" BolognaToday

Autonomia differenziata, Bonaccini e Schlein ora dicono no: tutto pur di ottenere la segreteria Pd Il Fatto Quotidiano

Tagli scuola, Bonaccini presenta ricorso alla Corte costituzionale su accorpamento, chiusure e dimensionamento dopo Puglia e Campania ...accorpando istituzioni scolastiche che già hanno una media di più 1.000 studenti per autonomia scolastica - come anticipato dall'assessora Salomoni - con punte di quasi 1.200 studenti di media ...